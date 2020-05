Cesan a funcionario de la Tesorería de Mixtla de Altamirano

Presuntamente por detectar anomalías en presupuestos de obra pública, fue cesado el contador general de la Tesorería Municipal de Mixtla De Altamirano, Jorge Alberto Téllez Morales.



Hasta ahora, el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.



No obstante, Agentes y Subagentes Municipales revelaron que Téllez Morales enfrentó al Presidente sobre unas obras que se realizaron con costo de 4 millones de pesos y que al parecer estaba “inflada”.



El contador general cesado es originario de la ciudad de Córdoba y fue recomendado en ese cargo por la administración estatal.



En un escrito sin número de oficio dirigido al tesorero municipal, Armando Calihua Temoxtle, el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, expone: “De acuerdo con las atribuciones que me confiere el art. 35 fracciones II y VI, art. 36, 104, 114 y 115 fracciones V, VI y XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de la Ignacio de la Llave, le informo a Ud. Tesorero que se prescindirá de los servicios del contador Jorge Alberto Téllez Morales, que se desarrolló como Contador General del área de Tesorería que está a su digno cargo. Es por ello que se le solicita que lo cite el día 5 de mayo a las 10:00 am, en la oficina de Tesorería para que haga la entrega del equipo de cómputo que tiene el sistema SIGMAVER que es de carácter oficial e interno de este Ayuntamiento”.



“Así también, la computadora que tiene para sus funciones, claves de la tesorería, llaves y todo aquello que pertenezca a las administraciones pública de este Ayuntamiento”.



Y continúa: “Así también, le solicito se coordine con la Licenciada Josefina Cabrera Cabello, contralora de este Ayuntamiento, para que esté presente en la entrega-recepción del área de contabilidad general”.



Las autoridades comunitarias, que pidieron no revelar sus nombres, entregaron a los medios de comunicación el oficio, sin número, fechado el pasado 30 de abril y firmado por el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez.



Cabe mencionar que autoridades comunitarias han señalado a Socorro Alba Sandoval, vocal del Concejo Municipal y a su pareja sentimental, de haber acaparado la construcción de obra pública en este municipio.