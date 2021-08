CEVART da a conocer ganadores del Concurso de Composición “Mario Ruiz Armengol”

Arturo Martínez Zanabria, Carlos “Charlie” Lavín Martínez Pérez Gavilán y Tonatiuh Vázquez Vilchis fueron los ganadores del Concurso de Composición “Mario Ruiz Armengol” 2021, resultados dados a conocer por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), a través del Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” (CEVART).



Con esta iniciativa, el IVEC busca incentivar la composición musical entre las y los jóvenes músicos del país, así como reconocer y difundir el legado del reconocido compositor veracruzano Mario Ruiz Armengol, cuya invaluable producción de obras para piano, canciones, arreglos y piezas de música de cámara es parte esencial del patrimonio musical mexicano del siglo XX.



Coincidiendo con su natalicio y como homenaje al compositor, la convocatoria fue emitida el pasado 17 de marzo. Participaron 26 jóvenes compositoras y compositores mexicanos, quienes enviaron a concurso una obra para ensamble instrumental de cámara de su autoría.



El jurado estuvo integrado por los músicos y compositores Anastasia Guzmán Vázquez, Edgar Dorantes Dosamantes y René Pérez Torres, quienes valoraron la coherencia compositiva, el lenguaje musical, la estructura, la instrumentación y el aspecto creativo de la obra, así como el planteamiento de nuevas propuestas en relación con los recursos musicales utilizados en cada pieza.



Los ganadores



El compositor Arturo Martínez Zanabria, ganador del primer premio, otorgado por su obra Paisaje jarocho con fandango, pensada para un octeto de flauta, clarinete, trompeta, percusiones, piano, violín, violonchelo y contrabajo.



Un trabajo impecable, constituido por tres movimientos contrastantes que utilizan las células rítmico-melódicas propias de la música tradicional veracruzana: el primero presenta el ritmo conocido como “café con pan”; el segundo, los giros melódicos propios de la música tradicional totonaca; y el tercero un son jarocho. La intención del autor es que el oyente se sienta inmerso en un auténtico fandango, por lo que el carácter de la obra es vigoroso y dancístico.



Arturo Martínez Zanabria estudió la licenciatura en Composición y Guitarra en la Facultad de Música de la UNAM. Ha sido ganador de 8 premios nacionales y un premio en el principado de Mónaco; su música ha sido interpretada en México y Francia en diversos recintos y festivales, como Radio UNAM, el Festival International de Musiques Universitaires y el Super Market of Sound Festival del Institut Culturel du Mexique en París. Es becario en la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición, donde continúa su formación con el célebre músico y compositor.



A Carlos “Charlie” Lavín Martínez Pérez Gavilán se le adjudicó el segundo premio, por su obra Analogías en evolución, compuesta para un quinteto de piano y cuarteto de cuerdas.



En palabras de su autor: “se trata de una pieza programática, puesto que las imágenes y emociones que evoca cambian con cada pasaje. Está inspirada en el son jarocho y el huapango”.



Charlie Lavín es compositor, arreglista y guitarrista; originario de la Ciudad de México, tiene experiencia en música para cine, teatro, artes circenses y videojuegos. Ha trabajado como arreglista y guitarrista en la Avanzada Sinfónica, colaborando con grupos y artistas como Jumbo, Inspector, Chetes, El Gran Silencio, Pato Machete, Jonaz, Diego Verdaguer, además de ensambles como la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y la Orquesta Sinfónica de la BUAP (OSBUAP).



Tonatiuh Vázquez Vilchis logró el tercer premio con su composición Contingencia mexicana para oboe y ensamble de cámara. Se trata de un octeto para oboe, percusión (cajón set), piano y cuarteto de cuerdas. Es un ensamble de cámara estructurado en tres secciones: la primera emula un huapango en 11/8, de tinte armónico contemporáneo que se enlaza, con una cadenza en el oboe con la segunda parte, la cual presenta un huapango de carácter más tradicional, aunque mantiene sonoridades armónicas y melódicas modernas. La tercera sección emula un solo de violín huasteco, que se intercala entre el oboe, el violín y el piano.



Tonatiuh Vázquez reside en Xalapa, Veracruz. Fecundo compositor y arreglista, concluyó la licenciatura en Jazz y Música Afrocaribeña en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en 2011, con mención honorífica; posteriormente estudió la maestría en Composición y Arreglo de Jazz en la William Paterson University, en New Jersey.



Ha colaborado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la University of Northern. Cuenta con tres álbumes, es autor de dos libros y desde el 2015 lidera su propia big band: Tonatiuh Vázquez Jazz Orchestra. Es profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana y ha sido director invitado de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la UV, presentando sus composiciones y arreglos.



Programa pendiente



Una serie de actividades y conciertos serán programados próximamente, con la participación de los ganadores de este primer certamen, que honra la memoria del maestro Mario Ruiz Armengol. Programa que tiene el objetivo de promover los sonidos actuales que conforman la música que da identidad a Veracruz.



Para conocer la oferta del CEVART, consulta las redes sociales Facebook y Twitter @CEVARTIVEC.