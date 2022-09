CFE aumentará tarifas de luz; incremento será menor al de la inflación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentará sus tarifas del servicio de energía, aunque este incremento sería menor al de la inflación acumulada en el país y que actualmente se ubica 8.7 por ciento.Así lo dio a conocer el gerente de la División Oriente, Fermín Pérez Vargas, quien sostuvo que están a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les notifique en qué porcentaje pueden actualizar los cobros de luz.“Estamos esperando indicaciones porque la tarifa nos la establece de SHCP y el Senado de la República para que nos diga en qué margen se aplicaría la actualización (...) La indicación del Gobierno Federal es que el incremento de las tarifas no esté por arriba de la inflación y esto es lo que haremos”, señaló luego de rendir honores al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, en el parque de Los Berros.El funcionario aseveró que permitirá que el incremento del costo del servicio “no pegue al bolsillo de los ciudadanos”, reiterando que la revisión de las tarifas no es una atribución de la CFE."Se hace un ajuste anual (...) Recuerden que esto es parte de ingreso, entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (es la que da la indicación)", sostuvo.Sobre las quejas que reciben de los ciudadanos por fallas en el servicio o cobros elevados, Pérez Vargas atribuyó que estos ocurren en mayor medida por situaciones aplicables a los usuarios y no a la empresa productiva del Estado."Muchas veces es el desconocimiento del manejo de la tarifa y a veces es el descuido en el consumo que tenemos en los domicilios, lo que provoca eso, el envejecimiento de las instalaciones. Y lo que la CFE trata permanentemente es de brindar asesoría para hacer una reducción, y cuando es necesario hacemos revisiones, incluso en las instalaciones particulares de los clientes", afirmó.