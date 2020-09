CFE cobra caro en Veracruz y su servicio es deficiente, reprochan

Habitantes de diferentes colonias de Veracruz y Boca del Río se manifestaron para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que mejore el servicio ante constantes apagones y corte de energía.



Desesperados porque los niños no pueden tomar clases en línea y quienes trabajan desde casa tampoco pueden cumplir, acudieron a las oficinas base de la CFE para externar su inconformidad.



“Desde hace muchísimos años tenemos el problema de la luz, van y le ponen solución al momento y a los dos días se vuelve a ir y al otro día se vuelve a ir, hay personas enfermas, hay niños que toman clases, personas que trabajan desde casa y están padeciendo esto", dijo Gabriela Cárdenas, habitante de la colonia Venustiano Carranza.



"Estamos a disgusto con el servicio, estamos a disgusto con sus raterías. Los apagones, estamos desesperados con los mosquitos, la pandemia, te cortan la luz aun cuando estás enfermo de Coronavirus, es inhumano, el que está contaminado tiene que salir a la calle y contamina a 10 o 20, ellos son los promotores de la pandemia", dijo Marco Antonio Moncayo.



Aunque exigieron ver al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, como en otras ocasiones no salió a atenderlos.



Esta vez, fueron diferentes grupos de colonos los que se encontraron en las instalaciones para quejarse, tanto de los cortes del servicio como del incremento injustificado de la energía eléctrica.



"Cada dos meses viene la luz, obviamente más cara y si no pagas te cortan la luz pero el servicio es deficiente, el servicio es malo, venimos dejamos papeles, nos atienden, no nos dan solución, el superintendente no sale, no da la cara", expusó Gabriela Cárdenas.



Afirman que son por lo menos 20 colonias de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río en donde diariamente se registran apagones constantes, sin que haya atención de la CFE.