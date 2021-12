CFE “cortó la luz” a la tesorería municipal de Coatza; Alcalde ordenó a su gente robársela

"Que me denuncien", retó el alcalde Víctor Carranza, al impedir este martes por la noche que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortara de nueva cuenta la energía eléctrica en el edificio de Tesorería, tras haberse conectado de manera ilegal y prácticamente incurrir en un delito federal.Y es que este lunes la CFE cortó el servicio al edificio municipal por la deuda de 207 millones de pesos que arrastra desde el 2015 la ciudad; ante los reclamos, el edil, aceptó haber dado la orden de reconectarse fuera del marco de la Ley.El superintendente de la empresa de luz, Canaan Guiot Garcés, reprochó al Munícipe no haber cumplido con los compromisos que éste hizo en Ciudad de México ante la Dirección General de CFE, donde se habría conciliado el pago en parcialidades de la deuda que se arrastra desde administraciones anteriores."No han cumplido los compromisos", dijo Canaan."Yo nada más te digo estamos haciendo todo lo posible", reviró el Alcalde."No es suficiente, hay que elevarlo", insistió el funcionario de la CFE."Son 28 millones de pesos que se pagaron, no tengo el presupuesto", soltó Víctor Carranza.En una acalorada discusión de varios minutos en plena vía pública, Canaan reveló que tenía una orden para ejecutar el nuevo corte, además dijo que iba acompañado del Jurídico de la empresa y un notario que tomaba fe de los hechos.Visiblemente molesto, el alcalde retó al superintendente y advirtió levantando la voz: "vamos a chocar, no voy a permitir que lo quiten, acúsenme, yo a ellos les estoy dando una instrucción porque aquí atendemos a los ciudadanos, ¡me perdonas!, se dan servicios públicos, haz lo que tengas que hacer y ya".El superintendente contestó: "yo no soy de choques, soy de diálogo, se reconectaron de manera ilícita, hicieron un acto indebido, ayer cortamos y hoy estamos encontrando el servicio directo y vamos a cortar".Víctor Carranza explicó que desde el 2017 comenzó a buscar soluciones e incluso pidió el programa peso a peso para solventar la deuda y la CFE no lo aceptó. Pese a ello, abonó en su administración 28 millones de pesos, aunado a la factura del último mes de 8 millones.Sin embargo, la CFE pedía 2 millones de pesos más para abonar a la deuda de 200 millones y debido a que el Gobierno Municipal no lo dio por no contar con el monto, vino el corte en Tesorería."Hemos abonado a la cuenta histórica, hemos abatido 28 millones de pesos y no podemos porque ahorita se nos baja el presupuesto y debemos cuidar las prioridades en los pagos porque debemos pagar los salarios, nos están pidiendo 2 millones de pesos, cuando ya pagamos la factura del mes que son de 10 millones de pesos, con ajustes bajó a 8 millones, nos piden esos 2 millones para la deuda, pero ahorita no lo tengo, no nos alcanza lo que nos está llegando", explicó.El Alcalde dijo que la CFE corta la luz en Tesorería debido a que es una oficina estratégica desde donde opera todo el gobierno.Reiteró que no permitirá que la empresa les suspenda la energía y advirtió que estará dispuesto a que lo denuncien."Esto se llama perversidad, no voy a permitir que lo hagan y si hay algo que venga y me denuncien", mencionó.Al sitio arribó la Guardia Nacional donde el Superintendente explicó la situación, advirtió que intentarían cortar de nuevo la energía y en caso de no lograrlo, se retiraría."No voy a exponer a mi gente, si ellos hacen un uso indebido de sus funciones y no nos dejan, nos retiramos, vamos a tratar de hacer el corte, es un adeudo de esta administración y las anteriores y si no nos dejan, nos vamos".No obstante, el alcalde, junto al Secretario de Gobernación del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, entre otros empleados municipales, hizo una valla humana para impedir que empleados de la Comisión pudieran subir al poste y cortar la luz, ahí de nueva cuenta ambos personajes se hicieron de palabras."Estaré en presidencia a partir de mañana por si requieren algo y si lo tiene que saber el presidente de la república, por favor háganselo saber a través de su Director General", dijo el alcalde."Me lo llevo de tarea, yo creo que esta misma noche se entera", confirmó el superintendente.Finalmente los trabajadores de CFE se retiraron del lugar, mientras que el poste de luz donde se hizo la conexión ilícita quedó resguardado por elementos de la Policía Municipal.