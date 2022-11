Los vecinos de la calle Cuahutepec, en la colonia Benito Juárez de Xalapa, no tenemos luz desde el mediodía de este viernes. Se ha intentado comunicar con la CFE, pero los números de servicio no funcionan, uno no existe y en el otro no contestan.Nos preocupa que por ser fin de semana que la situación no sea atendida y ya van varias horas con este problema.Necesitamos apoyo para que esta información llegue a las personas correctas. Ojalá nos puedan ayudar ya que el servicio ha sido pagado y no tarda en oscurecer.Atentamente,(...)