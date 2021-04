CFE nunca permitió arreglar puente en Cascada de Texolo: Alcaldesa de Xico

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, aseguró que solicitó un convenio o comodato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace dos años para poder realizar trabajos de rehabilitación en el puente de la Cascada de Texolo, al ser propiedad de la empresa.



No obstante, no obtuvo respuesta e incluso hace 20 días acudió al área Jurídica de la CFE, ubicada en Medellín de Bravo, donde le solicitaron enviar un oficio, con el cual se cumplió pero tampoco hubo reacción.



Apenas este domingo, cabe señalar, una mujer murió al caer del puente debido a que se rompió.



Galván Orduña afirmó que hace unos meses, al no obtener respuesta de CFE, el Ayuntamiento se dio a la tarea de hacer un andador y justo cuando los trabajos llegaron al puente, la Comisión detuvo las labores y les exigió un convenio para ello.



Detalló que se hizo una inversión de 470 metros lineales del andador, además de la construcción de unos locales para los vendedores.



Además, aclaró que el municipio ya no pudo continuar con los trabajos en el puente al no haber un convenio, pues estaría incurriendo en un desvío de recursos.



“Desde hace dos años estamos girando los oficios y llegó la pandemia pero al ver que no había respuesta, empezamos a componer el andador y a donde llega el puente ahí nos paró Comisión; dijeron que necesitamos un convenio y hace 20 días fuimos al Jurídico de la CFE en Medellín y expusimos la situación, nos pidieron enviar un oficio, se envió y aún no hay respuesta de que queríamos que nos permitieran componer el puente”, dijo.



Asimismo, refirió que el municipio no obtiene ningún recurso por parte de los comerciantes instalados en el lugar, pues aseguró que ya hay particulares que compraron al interior del sitio turístico.



“El inmueble le pertenece a la CFE y por usos y costumbres empezaron a visitar la cascada y había vendedores que la CFE les había dado permiso; (…) El Ayuntamiento no cobra, ni impuestos, es de particulares, en la entrada, en los baños, en el estacionamiento cobra un particular. Lo que está adentro es de Comisión pero hay gente que ha comprado y los arreglos de los comerciantes los tiene con los particulares”, abundó.



Sobre la reciente muerte de la mujer, la edil comentó que fueron los largueros debajo de las tablas los que se rompieron porque estaban dañados y provocaron el accidente.



“La parte dañada son los largueros, lo que va debajo de las tablas y eso provocó el accidente. El Ayuntamiento tuvo las mejores intenciones, tengo documentos de los oficios que avalan esta insistencia de componer esas instalaciones”.



Lamentó el incidente que dejó como saldo a una mujer muerta y en este sentido precisó que los cuerpos de emergencia del municipio llevaron a cabo los trabajos de la recuperación del cuerpo.



“Sé que es lamentable lo que pasó pero hay cosas que salen de nosotros por ser inmueble federal”.



Finalmente, comentó que el lugar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que se llegue a un acuerdo con la CFE.