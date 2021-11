CFE sigue con los cobros excesivos en Soledad Atzompa

Pobladores de Soledad Atzompa se presentaron este viernes ante las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para entrevistarse con el superintendente y conocer por qué no ha habido solución con los cobros excesivos que tienen y que se había acordado arreglar desde octubre pasado.El dirigente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke, Alfonso Cruz Rosas, indicó que lamentablemente siempre pasa lo mismo con las instituciones y autoridades, que se comprometen a solucionar las problemáticas y a la mera hora no pasa nada.Reconoció que en octubre pasado se había acordado dar una solución a los altos cobros que vienen haciendo a la población de Soledad Atzompa en sus recibos domiciliarios y del sistema de agua, pero hasta ahora no se ha corregido nada.Tras ingresar a dialogar con el superintendente de la CFE una comisión integrada por 10 representantes comunitarios y de sistemas de agua, los inconformes informaron a su salida que se acordó una reunión la próxima semana para sentarse en una mesa de trabajo y darles solución ese mismo día.Cruz Rosas señaló que esperan que ahora sí se cumpla pues las familias no pueden estar pagando 10 mil pesos o más por la energía eléctrica en sus domicilios y hasta 75 mil pesos por el bombeo del agua, por lo que si no hay respuesta efectiva convocarán a todos los integrantes de la organización para llevar a cabo alguna acción de protesta.