CFE tendió cables de alta tensión sobre su casa y ahora le impiden construir segunda planta

Gran preocupación, pero sobre todo molestia, por la desatención en la que incurre personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al no retirar cables de alta tensión que pasan en medio del techo la vivienda de la señora Cristina Carreto Acosta, ubicada en la calle 3 de Mayo sin número de la comunidad El Coyolillo, municipio de Actopan.A decir de la afectada, en forma oportuna solicitó por escrito la remoción de dichos cables, pues realiza la obra de construcción de la segunda planta, lo cual pone en riesgo la integridad física de los albañiles que contrató para la ejecución de dichos trabajos, situación que impide avanzar en la edificación por este motivo.“Hemos girado oficios, hemos realizado muchas llamadas telefónicas a los responsables de las oficinas de la paraestatal en la ciudad de Actopan, y de esto ya tiene varios meses, para que mande a retirar los cables de alta tensión, pero es la fecha que no han atendido esta petición”, dijo la entrevistada.Expresó que se tuvo que comprar los materiales de construcción porque se pensó que sería atendida de inmediato la solicitud, sin embargo, se tuvo que iniciar la obra, a pesar de esta circunstancia, por el riesgo de que éstos se echaran a perder y la ubicación de los cables de alta tensión impide continuar, al no poder colocar los castillos, muros y cadenas.A pesar de los cuidados que se toman para llevar a cabo la edificación, en riesgo es latente para los seis trabajadores que realizan dichos trabajos, por lo que hizo responsable a la CFE de cualquier accidente que pudiera presentarse por la omisión en la que incurren sus responsables.Esto último, dijo, porque al momento de tender el cableado del suministro de energía eléctrica, ella hizo notar este problema y los trabajadores hicieron caso omiso por solucionarlo y argumentaron que en su momento serían retirados, cuando ella hiciera la solicitud ante la paraestatal para ese fin, lo cual ahora se le niega, concluyó.