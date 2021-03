Chacaltianguis dejará de multar por no acatar medidas preventivas contra COVID-19

El Cabildo del Ayuntamiento de Chacaltianguis, que preside Mayra Janeth Torres Domínguez, decidió suspender la aplicación de las multas que se mantenían vigentes desde el 25 de enero de este año a quienes no acataran las disposiciones preventivas implementadas para mitigar los contagios de COVID-19.



La medida se tomó debido a que el municipio de Chacaltianguis mantiene luz verde en el Semáforo Epidemiológico desde el 7 de diciembre del año pasado y porque desde hace más de 3 meses sólo ha presentado 7 nuevos casos de Coronavirus, 1 defunción y 4 casos sospechosos.



Por esta razón, ante la semaforización actual (luz verde), el Ayuntamiento anunció la suspensión “del comunicado oficial emitido el pasado 25 de enero”, en el que estaban impuestas multas de 300 pesos hasta 20 mil pesos por no usar cubrebocas en la vía pública, por no respetar un aforo del 50 por ciento de personas en bares y cantinas y por organizar eventos deportivos, entre otras.



Sin embargo, advirtió que la implementación de las medidas estará sujeta a los cambios del Semáforo de la Secretaría de Salud y exhortó a la población a continuar con la cultura del autocuidado con el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.



El 23 de noviembre del año pasado, el municipio de Chacaltianguis se encontraba en luz amarilla con 33 casos confirmados, 5 defunciones y 4 casos sospechosos; y el 7 de diciembre pasó a luz verde con los mismos números.



De acuerdos con el reporte de anoche de la Secretaría de Salud, en el municipio hay 40 casos confirmados, 6 defunciones y 8 casos sospechosos.



Cabe recordar que el pasado 25 de enero, el Ayuntamiento implementó medidas punitivas para contener contagios de COVID-19, sobre todo ante la nueva cepa del virus que es un 70 por ciento más transmisible.



Entre las medidas destacaba el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública y a quien no acatara esa disposición se le aplicaba una multa de 300 pesos.



Los bares, cantinas y depósitos de cerveza podían dar servicio sólo viernes, sábados y domingos en un horario de las 12 del día a las 10 de la noche, con un aforo del 50 por ciento de parroquianos y el resto de la semana tendrían que permanecer cerrados, el incumplimiento de esa disposición implicaba una multa de 20 mil pesos.



En tiendas de abarrotes y almacenes, el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial era obligatorio para empleados y público en general y también estaba prohibido todo evento social, incumplir esta disposición se sancionaba con una multa de 10 mil pesos.



Además, las actividades religiosas en templos e iglesias se tenían que realizar con las medidas preventivas como el 50 por ciento de aforo de feligreses, guardar la sana distancia, usar cubrebocas y aplicación de gel antibacterial; el incumplimiento de esa disposición implicaba una sanción, sin embargo, no se especificó si era administrativa o económica.



Los eventos deportivos estaban suspendidos y a quien organizara alguno se le aplicaba una multa de 5 mil pesos; y en los establecimientos de comida también era obligatorio el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y la capacidad se reduciría al 50 por ciento, no acatar esa medida implicaba una sanción de mil pesos.



Asimismo, los gimnasios permanecían abiertos con las medidas preventivas, de lo contrario, se aplicaría una sanción de 2 mil pesos y para el transporte público sólo se permitían tres personas por taxi y las unidades con las ventanillas abiertas y en los mototaxis sólo dos personas, el incumplimiento de esa disposición sería sancionado con mil pesos.