Chapopote en playas de Coatzacoalcos sería fenómeno natural

Chapopoteras naturales ubicadas en todo el Golfo de México son las que podrían estar "manchando" las playas de Coatzacoalcos y sus áreas recreativas, tal como fue denunciado este fin de semana.Y es que manchas de hidrocarburo inundaron el Hemiciclo de los Niños Héroes, lugar recreativo a orillas del malecón que visitan familias y deportistas, quienes denunciaron el hecho.El crudo impregnó gran parte de la zona peatonal, lo que causó expectación entre la población porteña.Al respecto, el presidente de la asociación civil "Limbo Ambientalistas comprometidos", Juan Manuel Quintero Soto, explicó que la presencia de hidrocarburo en la playa de esta ciudad podría deberse a causas naturales pues hasta el momento no hay reporte de accidentes en altamar.El experto recordó que los hidrocarburos, no sólo en Coatzacoalcos sino en todo el Golfo de México son comunes e incluso sostuvo que han disminuido y dijo que principalmente en la sonda de Campeche y en el puerto de Veracruz hay chapopoteras naturales que provocan que éste mane de suelo marino y en lo que sube, más las condiciones del mar, la sal, la temperatura, el sol, hace que lleguen a tierra antes de que se pongan duros."Considerar que es una fuga es difícil por el antecedente de chapopoteras, ahora ha disminuido, antes era más evidente pero si hubiera pasado algún accidente se sabría porque estoy en el comité de atención a contingencias y de ambientalistas y ya se hubiera sabido algo", añadió.Quintero Soto explicó que se trata de una condición natural oceanográfica, por la que en algún momento se hicieron trabajos con la Secretaría de Marina para actualizar un atlas de riesgo y se llegó a la conclusión que es muy difícil darle seguimiento a la deriva de hidrocarburos que emanan de estas chapopoteras.Indicó que lo que se debe hacer en este caso es platicar el tema con la SEMAR y SEMARNAT, aunado al Gobierno Municipal, para hacer la limpieza correspondiente y sea dispuesto en algún sitio, porque son hidrocarburos muy pesados."Hay un poblado en Veracruz que se llama Faja de Oro, es un afloramiento natural de hidrocarburo y la gente recogía hidrocarburo, esas chapopoteras se han industrializado, se le pusieron tuberías, cabezales y se extrae pero en condiciones naturales el Golfo de México está lleno de chapopoteras. Es preocupante pero me parece que debe haber actividad coordinada porque finalmente ellos darían visto bueno", finalizó.