Debido a los estragos que causó el huracán Grace, será retrasada la vacunación contra el COVID-19 para los jóvenes mayores de 18 años que estaba prevista comenzar este martes en Xalapa, informó el delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



"La vacuna que teníamos pronosticada iniciar en Xalapa el día martes, estamos evaluando que no vamos a tener condiciones. La vacuna que originalmente iba a llegar desde el sábado, motivo del meteoro se quedó en Villahermosa", dijo en entrevista telefónica.



Huerta Ladrón de Guevara dijo que se están organizando para ir por las dosis a la capital tabasqueña y trasladarla a su par veracruzana para poder inmunizar a los mayores de edad.



"Pero como el sector salud anda atendiendo emergencias, levantando instalaciones estratégicas y demás, e igual todas las áreas de Seguridad Ciudadana y de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR), están implementando el Plan DN-III y Plan Marina, estamos por evaluar el arranque de la vacunación que se suspendió por motivos de Grace", dijo.



El funcionario federal reiteró que la inoculación de la "chaviza" xalapeña no podrá iniciar este martes, sino en días posteriores.



"No muy lejanos, pero como pretendíamos que el día martes, lo vemos muy difícil", dijo al agregar que en cuento tengan el dato exacto, se informará a la población.