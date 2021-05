Chicas transexuales o travestis, las más discriminadas de la comunidad LGBTTTI

Dentro de la comunidad LGBTTTI las chicas transexuales o travestis son las que mayor discriminación y violencia sufren, pues no tienen acceso a un trabajo, a la salud y ni siquiera reciben un trato digno.



Así lo aseguraron tres de ellas, quienes explicaron la falta de acceso a servicios de salud le impide a la mayoría hacer el cambio el sexo, pues es costoso, por lo que terminan simplemente vistiendo como mujer, que son los travestis o “vestidas”, como les dicen.



Indicaron que la gente no entiende que no es que se quieran ver como mujeres, sino que en su mente sienten que son mujeres que nacieron en un cuerpo equivocado.



Señalaron que esto las hace ser víctimas de discriminación más que las lesbianas y los gays y les cierra las puertas para obtener un trabajo, pues al momento de que presentan sus documentos les dicen que se ven como mujer, pero su nombre es de hombre, por lo que a la mayoría no le queda más que realizar trabajo sexual si quiere un ingreso para sostenerse.



Agregaron que a pesar de que hoy supuestamente tienen la facilidad de lograr su identidad de género, en la práctica no lo consiguen y al menos una de ellas aseguró que acudió al Registro Civil de Orizaba y no le hicieron caso.