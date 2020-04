Choca ambulancia contra un auto particular en calles del puerto de Veracruz

En calles de la colonia Ignacio Zaragoza en la ciudad de Veracruz hubo un percance fuerte entre una ambulancia privada de la agrupación Medica del Futuro y un carro, tipo Vento, de color blanco, dejando severos daños materiales y la presencia de los cuerpos de emergencia, policías, y agentes de vialidad municipal.



El percance fue en el cruce de la avenida Flores Magón y Santos Pérez Abascal de la colonia Ignacio Zaragoza en la ciudad de Veracruz.



Los involucrados fueron una ambulancia de la agrupación Medica del Futuro, número 13, a cargo de Juan de Jesús Jaime Rivera de 27 años de edad, el cual iba con las luces prendidas, pero no con las sirenas activadas, solo dando de torretazos.



Al pasar en el cruce se aventó y no respetó la luz del semáforo, generando que se impactara contra el costado de un carro particular, marca Volkswagen, tipo Vento de color blanco, operado por Juan Luis Zavaleta de 42 años de edad.



Por el golpe el carro Vento fue arrastrado algunos metros y quedó atravesado en la avenida Flores Magón. Del fuerte impacto hubo lesionados que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.



Mientras tanto la zona fue asegurada por elementos de la Policía Naval, Estatal y Municipal, hasta el arribo de agentes de vialidad municipal.



Fueron oficiales peritos de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz los responsables de hacerse cargo de las unidades siniestradas y levantar el parte de accidente para determinar responsabilidades.