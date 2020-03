Tres policías estatales resultaron lesionados en una nueva volcadura de una patrulla en la avenida Independencia e Ignacio de la Llave de Coatzacoalcos.



El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la patrulla SP-3281 se impactó contra una camioneta particular color negra Ford Escape.



Esta no es la primera vez que se presenta un hecho de tránsito sobre ese cruce vial; en agosto del 2019 tres elementos de la Policía Municipal resultaron lesionados al colisionar con otro automóvil particular, en esa ocasión la patrulla termino volcada hasta la avenida Zaragoza.



En diciembre del año pasado también se presentaron dos volcaduras que dejaron lesionados a tres elementos de la policía estatal.