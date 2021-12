Chocan trenes de FERROSUR y del Istmo de Tehuantepec, en Coatzacoalcos

En un hecho inusual, dos trenes chocaron de frente la mañana de este viernes, a la altura del puente Coatzacoalcos I.El accidente se registró cerca de las 8:30 horas, entre la unidad 9144 de Ferrocarril del Sureste S. A. de C. V. (FERROSUR) y la 3903 del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).De acuerdo con la información recabada, los jefes de patio autorizaron el paso de los trenes y al no verificar que las locomotoras pasarían por la misma vía habrían provocado el choque.Por el hecho, los conductores de las locomotoras no resultaron lesionados pero las máquinas presentaron daños en ambos frentes, la que a simple vista tuvo afectaciones más severas fue la de FERROSUR.Al lugar acudió personal tanto de FERROSUR como del FIT para realizar las maniobras correspondientes y retirar los trenes.El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S. A. de C. V. es la empresa ferroviaria que forma parte proyecto que encabeza el Gobierno Federal y que unirá al Golfo de México con el Océano Pacifico a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), además de explotar el servicio de a las vías ferroviarias Chiapas-Mayab.El patio de trenes es el corazón del transporte ferroviario, desde ahí se deciden tiempos y conexiones para enviar los trenes por la vía adecuada.Hasta el momento ninguna de las empresas ferroviarias emitió alguna información respecto del accidente.