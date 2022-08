Buen día:El motivo de este correo es para poner una queja sobre la mala atención que dan en Tránsito del Estado. Soy chofer y resulta que me toca cambiar mi licencia tipo A, por lo cual asistí a esas oficinas hoy 11 de agosto y me dieron fecha de curso hasta el 19 de este mismo mes, diciéndome, la persona encargada que no puedo trabajar para llevar el sustento a mi familia, ya que tampoco me dan ningún permiso provisional, no les importa la situación por la que uno está pasando.Ojalá y este correo llegará a las personas que ahí mandan en Tránsito y hagan algo respecto para que no perjudiquen a los trabajadores del volante.Por su atención, gracias.