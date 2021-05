Choferes despedidos amenazan con embargar a Transportes de Ixhuatlancillo

Debido a que los concesionarios de la línea de Transportes de Ixhuatlancillo no han cubierto los últimos tres pagos del finiquito a los 13 choferes despedidos, éstos están en posibilidad de embargar bienes, explicaron los afectados.



Los trabajadores del volante recordaron que en octubre del año pasado les anunciaron a 24 de ellos que estaban despedidos porque por la pandemia había caído el pasaje y no tenían cómo sostenerse.



Sin embargo, dijeron, se negaban a darles un finiquito, por lo que tuvieron que recurrir a la Junta de Conciliación para llegar a un arreglo.



Mencionaron que éste consistió en que le darían el finiquito conforme a la ley, pero en diez mensualidades conforme a la cantidad que les correspondiera por los años laborados.



Sin embargo, dijeron, les dieron siete pagos y ya no les dieron tres más, tampoco les pidieron esperar ni les dieron ninguna explicación, por lo que preguntaron en Conciliación y Arbitraje y ahí les indicaron que pueden embargar bienes.



Sin embargo, indicaron que darán este mes para ver si hay una respuesta, pues quieren arreglar las cosas “como las gentes”.