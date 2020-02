Choque por alcance frente a Plaza Américas, en Xalapa

Cuantiosos daños materiales dejo la noche de este domingo un choque por alcance en la avenida Lázaro Cárdenas, en el carril que conduce de Las Trancas a Plaza Crystal, a la altura de Plaza Américas, no se reportan personas lesionadas.



El accidente sucedió cuando una camioneta Honda color gris placas YJA-1226, se desplazaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas en el carril que conduce de Las Trancas a Plaza Crystal.



El conductor de la camioneta al ir pasando frente a Plaza Américas no guardó su distancia y por la misma velocidad inmoderada en que conducía, chocó por alcance contra la parte posterior de un automóvil Toyota color blanco placas YER-149-A que al impacto lo subió al camellón central.



En este accidente hubo un tercer auto, pero este se retiró del lugar.



Al lugar acudió a tomar conocimiento el perito en turno de Tránsito, quien informó que no hubo lesionados en este percance y que las aseguradoras de las unidades iban a intervenir para para cubrir los daños.