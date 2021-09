Christian Carrillo, nuevo titular de Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez designó como nuevo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) a Christian Carrillo Ríos, luego que la terna que envió al Congreso del Estado fuera rechazada y tras reclamos de activistas y madres de desaparecidos.



De acuerdo con el Mandatario, Carrillo Ríos, quien sustituye a Lorena Mendoza Sánchez, tiene experiencia en la atención a víctimas, por lo que espera que colectivos y sociedad interesada en este tema estén tranquilos.



Cabe recordar que los colectivos en búsqueda de desaparecidos protestaron para repudiar la terna original, acusando imposición y demandaban que la misma Lorena Mendoza quedara como encargada de despacho —pues no se le podía designar un periodo más—.



El nuevo titular de la CEEAIV laboró en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y en la Procuraduría Social de la CEAV, siempre enfocado a la atención a víctimas.



“Ya le tomé la protesta y también lo presenté con la extitular del CEEAIV”, expresó el mandatario en conferencia de prensa al esperar que los colectivos queden contentos con la nueva persona al frente de la institución.



“Espero que sí, hubo un diálogo respetuoso, entendieron el mecanismo legal. Yo les había comentado que existe una forma de diálogo establecida con colectivos de víctimas, desaparición, pero también hay que apuntar que la Comisión atiende a todas las víctimas de diferentes tipos de delitos, no solamente por desaparición, sino también atiende otras víctimas”, manifestó.



El titular del Ejecutivo veracruzano acotó que todo está documentado y reglamentado en la atención a víctimas y reiteró que Carrillo Ríos es alguien que conoce muy bien eso y con quien incluso ya se había reunido.



“Nos hemos reunido dos veces, una en la que le hice una entrevista a partir de lo que dio a conocer el Congreso, inmediatamente busqué alternativa, y después de la entrevista le pedí su currículum y consideramos que era la persona idónea”.



Al insistir que espera que los colectivos y la sociedad interesada en el tema esté tranquila con su nombramiento, añadió que su Gobierno siempre va a actuar apegado a derecho.



“Yo me vi obligado a tomar a lo que en la ley se me indica, trato de buscar las mejores formas, pero finalmente, no me puedo separar de lo que la ley establece, sería una falta grave que yo no pudiera atender lo que la ley específica puesto que he protestado hacer guardar y guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen”, aseveró Cuitlahuac García Jiménez.