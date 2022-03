Ciclistas acusan abuso por parte del personal de Plaza Valle, en Orizaba

Un ciudadano se quejó de haber sufrido, el pasado lunes, un abuso por parte de Plaza Valle y la empresa Walmart, pues los candados de su bicicleta y de su acompañante fueron cortados para trasladar los vehículos de lugar, sin avisarles nada.El afectado explicó que dicho día por la tarde acudió con una amiga al centro comercial y dejaron estacionadas sus bicicletas en la zona Pick Up, aseguradas con candado a un tubo; sin embargo, luego de terminar sus compras, bajaron y se percataron que sus vehículos ya no estaban donde los habían estacionado.Tras advertir la ausencia de sus bicis, preguntaron al personal que estaba en el lugar y les dijeron que no sabían nada al respecto, por lo que subieron a la tienda y pidieron ver los vídeos de la zona pero los empleados comentaron que no estaban disponibles y pidieron que fueran otro día.No conformes, los afectados volvieron a bajar y ahí unas personas les explicaron que personal de la plaza había cortado los candados y se había llevado sus bicicletas.Al acudir a una bodega de la plaza, cerca de una tienda Telcel, vieron que efectivamente ahí estaban arrinconadas sus bicicletas, por lo que reclamaron al personal la razón de romper sus candados; los empleados respondieron que tenían órdenes de romper los candados si las bicicletas no estaban en los lugares asignados para ese tipo de transportes.Los dueños de las bicis reclamaron que, si en el estacionamiento de Walmart no se pueden dejar este tipo de vehículos, bien podría haber un letrero o señal que les avisara, incluso podrían vocear en la tienda para que los dueños los retiraran si es que estorbaban.Por lo anterior, los afectados hicieron un llamado a otros ciclistas de la zona para que tengan cuidado al acudir a esta plaza comercial o a la tienda departamental.