Ciclovía de Xalapa es insegura, dice Ahued; se le dará mantenimiento

Ante el deterioro que presenta y los actos vandálicos que ha sufrido la Ciclovía de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que se hará un trabajo de mejoramiento de esa vía, al tiempo que se analizarán otros "espacios seguros" de la Capital para implementar otro proyecto de movilidad de este tipo.Y es que reconoció que esta obra ejecutada en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero requiere mantenimiento en la pintura y señalética porque a su decir no son suficientes, incluyéndose también un programa integral de imagen urbana al rededor de su recorrido.“Ellos (los usuarios) están bien con la Ciclovía, hay que darle mantenimiento, creo que la calidad de la pintura, la señalética no es suficiente, es un programa integral de imagen urbana donde van vías, iluminación y desde luego ese trabajo que tiene que rescatarse en cuanto a la situación de los elementos que tiene y reparar lo que estén en mal estado", comentó en entrevista.Así como lo ha dicho en otras ocasiones, expresó nuevamente que dicha Ciclovía podría haber tenido otra ubicación, que permitiera respetar los derechos de los peatones, los automovilistas y los pedalistas."Creo que es algo que se debe seguir promoviendo y se tienen que estar avalando en otros espacios, las condiciones de Xalapa y la orografía a veces han hecho difíciles a diferencia de otras ciudades que son planas, que hay más visibilidad y hay otros conceptos pero hay que explorar eso y otros lugares", puntualizó.El Edil comentó que sin ser conocedor del tema, la forma en que fue hecha la Ciclovía en esa avenida la hace insegura para quienes la utilizan, dados los cruces vehiculares que hay hacia las calles contiguas, tiendas y viviendas."Este es un Gobierno abierto, no es un Gobierno de caprichos, ni un Gobierno que se encuadre o encierre a determinada acción nada más por su deseo, plática con Regidores y con la sociedad en consenso”, dijo.Además, reconoció que la delincuencia ha vandalizado este espacio de movilidad, quitándole los barrotes que dividen la circulación vehicular de la ciclística, algo también ha ocurrido con otros servicios de la ciudad, como el robo de cables de luz, metales, tapas de las atarjeas, rejillas metálicas, entre otros.“Pero estamos trabajando en ello y si tenemos identificado el que hace el daño se procede pero ahorita tenemos que ir reponiendo”, dijo Ahued Bardahuil.