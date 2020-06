Cientos de hogares inundados y afectaciones en 6 municipios por lluvias, este fin de semana

Las lluvias de las últimas horas causaron el desbordamiento del río Agua Dulcita en el sur de la entidad, así como el anegamiento de 778 viviendas y en varias colonias 2 mil 245 personas afectadas.



La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, mencionó que se no se cuenta con registro de personas lesionadas, sin embargo, elementos de las fuerzas de tarea rescataron a 63 personas de las zonas inundadas y se activó el refugio temporal de la escuela Amado Nervo, donde se albergaron un total de 20 personas.



“El nivel del agua descendió desde el día de ayer, y ya se ha realizado la mayor parte de la limpieza en viviendas y calles, pero continuarán el día de hoy y mañana”, apuntó al referir que en la atención de la emergencia participaron elementos de PC estatal y municipal, SEDENA, SEMAR, SSP.



Además de Tránsito del Estado, CAEV, así como el DIF estatal, personal del ayuntamiento y policía municipal; fue el personal de SESVER quien llevó a cabo la fumigación de la zona afectada.



La funcionaria estatal detalló que este domingo, en Chiconquiaco, se registró un derrumbe en la carretera Chiconquiaco-La Sombra, a la altura de la comunidad La Vaquería (Las Bardas). La vialidad se reporta habilitada en un solo carril.



Mientras que en Huayacocotla cayó una roca sobre una vivienda en la comunidad de Tenango de San Miguel, por lo que se realizó la evacuación precautoria de las familias de dicha vivienda y la vivienda vecina, 12 personas en total. Las personas evacuadas decidieron acudir con familiares, por lo cual no fue requerido un Refugio Temporal y fueron atendidas por el municipio. No se reportan personas lesionadas.



En Citlaltépetl, 73 viviendas afectadas por anegamientos en 4 comunidades (Las Sabinas, Quebradora 052, El Alto y El Naranjal), por la corriente desbordada del Río Estribanillo durante el viernes 12 de junio, afectando también dos calles en Las Sabinas. No se reportan personas lesionadas.



Mientas que en Tántima se reportan 29 viviendas afectadas por anegamiento en 3 comunidades (Las Flores, Agua Buena y Monte Grande) durante el viernes 12 de junio, así como afectaciones en 5 caminos de terracería y 3 escuelas afectadas. No se reportan personas lesionadas.



Y en Chontla alrededor de 57 viviendas afectadas por anegamiento en 7 comunidades, por el desbordamiento de 3 corrientes durante el viernes 12 de junio. No se reportan personas lesionadas.