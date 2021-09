Cientos de niños migrantes viajan solos por Veracruz, exhibe DIF

La directora general del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, indicó que en lo que va del año han atendido a 477 niñas, niños y adolescentes migrantes que viajaban solos por la entidad.



En entrevista en el parque de Los Berros, donde encabezó la Guardia de Honor ante Miguel Hidalgo y Costilla, señaló que estos menores de edad han sido regresados a sus países de origen.



“Hasta el día de ayer llevamos 477 migrantes niñas, niños, adolescentes no acompañados y se han regresado normalmente a su país de origen, en lo que se hace toda la documentación son 15 o 10 días más o menos”, expresó.



Quintanar Barceló aseguró que una vez que reciben un niño o adolescente extranjero, es atendido en los centros con los que cuenta el DIF en diferentes partes del Estado.



“En los centros que tenemos están muy bien atendidos, tenemos médicos, psicólogos, profesores, tienen todas las atenciones”, afirmó.



Reiteró que todo el año atienden a menores migrantes, aunque no todos viajan solos, otros lo hacen con familiares cuyo objetivo principal es llegar a Estados Unidos.



“Quieren llegar a Estados Unidos y tener una mejor calidad de vida”, manifestó la funcionaria al decir que al retornarlos a sus países, son entregados a algún familiar, sea papá, mamá, tío o abuelos.



“Tenemos (niños) de Guatemala, Belice, Honduras”, dijo, al añadir que estos retornos son realizados en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM).



Negó que en caso de que un niño sea detectado con COVID-19, éste sea puesto con los demás menores en resguardo; por el contrario, acotó que tienen un espacio para aislarlos, hasta que son integrados para que convivan con los demás.



“Tenemos un espacio especial cuando nos llega un niño, un adolescente con COVID, lo aislamos, tenemos espacios especiales, no lo involucramos con los otros niños que ya tenemos ahí”, puntualizó.