Cierra este viernes convocatoria de ingreso 2021 a la UV

La convocatoria de Ingreso 2021 a la Universidad Veracruzana está por cerrarse, recordó el vicerrector en la zona Orizaba-Córdoba, José Eduardo Martínez Canales, quien pidió a los interesados en cursar un programa educativo a nivel licenciatura, no olvidar que tienen hasta el próximo viernes 26 de marzo del año en curso, para obtener un registro en el portal web de la UV y no quedarse fuera.



En entrevista resaltó que la región Orizaba-Córdoba tiene una oferta de 28 programas educativos a nivel licenciatura en las 6 áreas académicas que se ofrecen.



De estos, 27 de ellos están en la convocatoria común que cada año se publica, y uno más en la convocatoria de oferta virtual, misma que se distingue no sólo por su modalidad sino por ser un proyecto autofinanciable.



Entre las novedades se encuentran las Licenciaturas en Tecnologías de la Información en las Organizaciones, sistema escolarizado, y la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, que es precisamente un programa virtual.



Este año se ofertarán 2 mil 343 espacios, en Enseñanza de las Artes, Sociología, Biología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Ambiental, Química Industrial, Gestión Intercultural para el Desarrollo, entre otros programas más.



Insistió en que hay tiempos que se deben cumplir como parte de la convocatoria la cual se cierra el próximo 26 de marzo.



De igual forma invitó a que accedan a www.uv.mx en el menú Aspirantes, donde encontrarán toda la información que necesitan.