Cierran autopista en demanda de docente e intendente para Primaria de Nogales

Padres de familia de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de la congregación El Encinar, perteneciente al municipio de Nogales, cerraron el carril de bajada de la autopista Puebla-Córdoba, afectando a cientos de automovilistas.Desde las 8:30 de la mañana, aproximadamente 100 personas pararon el aforo vehicular a la altura del kilómetro 249+ 580, para exigir un docente y un intendente.Señalan que desde hace un año han reiterado esta petición a funcionarios de la SEV y al no haber respuesta, tomaron la decisión de cerrar la autopista.Aseguran que no se van retirar en tanto no se atienda esta problemática, pues esta situación afecta de manera directa el aprendizaje y atención a los alumnos.Personal de la Guardia Nacional ha implementado un operativo en la zona, conjuntamente con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de resguardar la situación de seguridad, tanto de los conductores como de los manifestantes.Con su presencia, se dijo, se evita alguna situación de confrontación derivada de la molestia de muchos ciudadanos tanto particulares como del servicio público federal, que se han quedado varados a consecuencia del bloqueo.