Cierran conteos finales; tres partidos con registro nacional, lo pierden

Al finalizar los cómputos distritales, la numeralia arrojó que al menos tres partidos políticos estarían perdiendo su registro, por no alcanzar 3% de la votación.



Se trata del Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), a los que apenas en octubre pasado se les otorgó el registro para ser partidos.



El cómputo distrital arrojó que ninguno de estos institutos políticos, que compitieron en lo individual por estar impedidos a ir en coalición (por ser agrupaciones de reciente creación), podrá mantener su registro, por lo que, tras eventuales impugnaciones, se deberá iniciar el proceso para liquidarlos.



La legislación vigente establece que cada partido debe alcanzar por lo menos 3% de la votación para poder mantener el registro como instituto político y obtener con eso todos los beneficios que ello conlleva.

En el caso del PES, que perdió su registro en 2018 bajo el nombre de Encuentro Social, en esta ocasión el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arrojó que alcanzó 2.835% de votos, mientras que el cómputo distrital final indicó que fue 2.85%.



Por otra parte, el Partido Fuerza por México, creado por el líder sindical Pedro Haces, según el PREP, tuvo 2.57% de votos, y el cómputo distrital arrojó 2.56%.



Redes Sociales Progresistas, el partido de la exlideresa sindical del magisterio Elba Esther Gordillo, apenas logró 1.83%, de acuerdo con información del PREP, misma cifra que se confirmó con el cómputo distrital.

Al respecto, el consejero del INE Ciro Murayama, a través de su cuenta de Twi-tter, difundió que ya con todos los cómputos distritales finalizados se confirmó que tres partidos no llegan a 3% de la votación.

“Si tras eventuales impugnaciones se confirman esas cifras, los tres nuevos partidos perderían su registro por decisión ciudana”, escribió.



En el segundo semestre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro a las tres agrupaciones, entre otras, por afiliaciones incorrectas. En el caso del PES, se le acusó de que ministros de culto participaron de manera personal y a través de donaciones en la conformación del partido.



Para los casos de Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, se señaló –entre otros— que tuvieron afiliaciones gremiales, algo que está prohibido por ley. Fuerza por México habría obtenido afiliaciones a través de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que lidera Pedro Haces, y Redes Sociales Progresistas, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Las agrupaciones impugnaron la entonces decisión del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó el caso.



Tras un largo debate para cada una de las organizaciones, por mayoría se decidió otorgarles el registro como partidos políticos.



Los tres compitieron durante la votación del pasado domingo, pero el apoyo que recibieron no les alcanza para mantenerse, de acuerdo con los datos de los conteos finales de votos.



Estos partidos, si pierden el registro —de manera definitiva— no tendrán derecho a tener diputados de representación proporcional; sin embargo, sus aspirantes que hayan obtenido el triunfo por la vía de mayoría relativa podrán ocupar su curul en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, los legisladores pueden unirse a alguna bancada o crear una, la cual deberá contar con al menos cinco integrantes.