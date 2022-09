Cierran el centro de Córdoba; casi todo listo para Grito de Independencia

En el primer cuadro de la ciudad se desplegó un operativo de seguridad con elementos de la Policía Municipal y se realiza montaje del escenario donde habrá una verbena popular después del acto protocolario del Grito de Independencia.Permanecerá cerrado el centro histórico por lo que se le pide a la ciudadanía tomar vías alternas.Por otra parte, de acuerdo al capitán Enrique Tolentino Morales, director de Movilidad y Protección Ciudadana, se inició el operativo de vigilancia por las fiestas patrias, estarán trabajando más de 400 elementos de corporaciones de auxilio y seguridad, municipal, estatal y federal, mientras que Cruz Roja y Bomberos permanecen acuartelados y en puntos estratégicos para brindar atención inmediata a la ciudadanía.El llamado es a la ciudadanía para que tome las precauciones debidas y si toma no maneje pues también estará activo el operativo de alcoholímetro.Asimismo, a quienes acudan al Grito en el parque 21 de Mayo, se les pide no llevar mochilas, sombrillas o artículos de metal ya que no se les permitirá el acceso a la explanada.