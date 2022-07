Cierran oficinas de Telmex en Xalapa por estallido de huelga nacional

Al mediodía de este jueves, los trabajadores sindicalizados de Telmex dieron inicio a la huelga nacional en Xalapa, cerrando los accesos a las instalaciones y permaneciendo en la parte externa junto con la bandera roja y negra que demuestra la acción, que continuaría de manera indefinida si en la Ciudad de México, las partes obrera y patronal no llegan a un acuerdo.Al respecto, el secretario General de la Sección 17 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Juan Enrique Cueva Cortés, expresó que tomaron la decisión de parar laborares por las constantes violenciones en las que supuestamente incurre la empresa propiedad del magnate Carlos Slim."Violaciones como querer eliminar la cláusula 149 de nuestro contrato referente a la jubilación para personal de nuevo ingreso, violaciones cómo no cubrir las mil 942 vacantes que tenemos vacantes a nivel nacional, el hecho de que no nos den material, insumos, equipos y vehículos para atender de manera eficiente a los clientes", comentó.Cueva Cortés acusó que Telmex está utilizando la contratación subrogada para el nuevo personal, con lo cual le resta fuerza de trabajo al sindicato y le invade su materia de trabajo."Está establecida una mesa intersecretarial en la Ciudad de México entre la empresa, el sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la huelga es de tiempo indefinido, esperemos que se resuelva", expresó.El representante de los trabajadores de base en Xalapa dijo que en la medida en que este conflicto se resuelva entre las partes involucradas, se podrá mantener el servicio y la atención hacia la ciudadanía que tiene contratados sus servicios de telefonía e Internet."Hay sistemas automatizados, como es el cobro, que es lo principal que muchos clientes se preocupan. Hay plataformas digitales para que puedan hacer su pago, hay la oportunidad de hacer el pago en centros comerciales, tiendas de autoservicio y bancos", explicó.No obstante, alertó que de continuar el paro sí podrían darse afectaciones en los servicios si se reportan averías porque el personal operativo del sindicato no estaría para atenderlas."No debemos de tener a alguna represalia, nosotros estamos respaldados muy bien por el sindicato, en todo momento el secretario General, Francisco Hernández Juárez, nos ha brindado su apoyo incasable y no hay ningún temor, no debe haber represalias", puntualizó.Finalmente enumeró que en el Xalapa se sumaron a la huelga 181 trabajadores en activo, respaldados por 283 jubilados; mientras que a nivel nacional son 28 mil activos y cerca de 30 mil jubilados.