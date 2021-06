Cierran Palacio Municipal de Tepatlaxco y se trasladan al OPLE en Xalapa

Tras el recuento de boletas y favorecer al Partido Acción Nacional, la presidenta municipal Luz del Carmen Hernández Fernández y los empleados de confianza cerraron el Palacio Municipal y se trasladaron este jueves al OPLE de la ciudad de Xalapa, para exigir un supuesto triunfo del PRI que había obtenido en el PREP el día del proceso electoral.



De acuerdo con informes, los manifestantes se niegan a aceptar la derrota de su candidato Juan Francisco Peralta Rivera, esposo de la Alcaldesa, donde en el conteo voto por voto el PAN obtuvo 1846 y el PRI 1818, siendo una diferencia de 28 votos.



Como se informó oportunamente, después de la elección del 6 de junio, la madrugada del lunes 7 de junio, habitantes de la zona serrana quemaron las urnas y una patrulla al inconformarse por los resultados a favor del PRI, luego que ellos aseguran que había sido un proceso amañado y lleno de irregularidades, donde aseguraban que los priistas llevaron a votar a gente de otros municipios a las urnas de la zona serrana.



Habitantes de este municipio expresaron su repudio hacia la presidenta municipal, Luz del Carmen Hernández Fernandez, al tratar de imponer a su esposo, a lo que consideran que los puestos o presidencias municipales no se heredan.



Bajo este proceso cerrado, donde el OPLE ya definió el triunfo a favor del candidato del PAN, expresaron que no permitirán que nadie les quite el triunfo por la fuerza y harán respetar lo que el OPLE determinó con el conteo de voto por voto.



El día de hoy se desconoce si la Alcaldesa va a abrir el Palacio Municipal o continuará su manifestación en la ciudad de Xalapa.