Cierre de Alcoholera de Orizaba los dejó sin trabajo; bloquean Centro de Xalapa

Decenas de trabajadores que laboraban en la Alcoholera de Orizaba bloquearon el Centro de Xalapa, demandando la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que reabra la empresa y recuperen sus trabajos.



Al cerrar la calle Enríquez, señalaron que hace aproximadamente 20 días, los directivos de dicha empresa les dijeron que tenían que desalojar las instalaciones, sin ninguna explicación.



Recientemente, cabe señalar, se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) había intervenido la alcoholera por presuntas irregularidades.



"Lo único que pedimos es que liberen nuestra empresa y que nos dejen trabajar. Somos alrededor de mil personas las que nos quedamos sin trabajo. Sólo nos dijeron que desalojáramos las áreas", dijo Irán de la Luz Nepomuceno, uno de los afectados.



Con 18, 5 y 3 años de antigüedad en la Alcoholera del Valle de Orizaba, ubicada sobre la autopista Córdoba-Puebla a la altura de la congregación San José Jalapilla, del municipio de Rafael Delgado, o también conocida como Alimentos Tenerife S.A. de C.V., argumentaron que sólo se les indicó que tenían que retirarse producción, cargadores, químicos, ayudantes y todo el personal.



"La empresa está ubicada a un costado de la autopista. Mientras cada compañero estaba laborando, nos dijeron que desalojáramos. No sabemos el motivo. Llevamos 20 días sin sueldo".



Asimismo, aclaró que no quedó ningún adeudo, sólo no tienen trabajo.



“No hemos tenido respuesta alguna. Tenemos un abogado para que el Gobierno se ponga en contacto con él y se dialogue y nos entreguen las instalaciones. Con él es con quien tienen que dialogar. Desconocemos qué hay detrás de todo esto", dijo.