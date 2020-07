Cierre del municipio de Tamiahua evitó contagio masivo de COVID-19: Alcaldesa

Los filtros sanitarios instalados en Tamiahua desde hace 4 meses para restringir el acceso al municipio han evitado un contagio masivo de COVID-19 y por consecuencia, una tragedia, reconoció la alcaldesa Citlali Medellín Careaga.



Explicó que hace dos semanas, personal de Protección Civil y de la Policía Municipal prohibió el ingreso al municipio a un grupo de 14 motociclistas procedentes del Estado de Hidalgo, de los cuales 9 estaban contagiados de Coronavirus y en ese momento eran asintomáticos.



La Alcaldesa dijo que los jóvenes querían consumir mariscos y visitar las playas y aunque pudieron pasar el primer filtro sanitario, en el segundo filtro controlado por la Policía Municipal se les impidió el acceso, incluso pretendieron sobornar a los elementos policiacos para ingresar.



Dijo que los elementos se negaron, por lo que los jóvenes se molestaron y tuvieron que regresar a Hidalgo.



Medellín Careaga añadió que el pasado jueves recibió una llamada telefónica de uno de los jóvenes motociclistas, quien le externó su agradecimiento por no dejarlo ingresar al municipio, toda vez que de los 14 que viajaban, nueve resultaron positivos a COVID-19.



“Esto quiere decir que evitamos una tragedia, quiere decir que el tiempo nos sigue dando la razón. Nosotros restringimos el acceso a personas procedentes de otros Estados de la República; si nosotros adentro estamos bien, si adentro estamos sanos, no sabemos cómo vienen las personas de otros Estados”.



Reconoció que la instalación de los filtros sanitarios ha causado molestia entre la población que no ha podido ingresar al municipio, incluso se ha actuado con agresiones y falta de respeto hacia el personal.



“Pero mi deber es salvaguardar la vida de las y los tamiahuenses. Si por esto (por los filtros sanitarios) tengo que recibir insultos y humillaciones, pues me las como, no me importa, porque lo único que me interesa es conservar la salud de mi gente”.



Expuso que hasta donde sea posible se evitará el acceso de personas foráneas, sin embargo, aseveró que la autoridad no es “niñera”, por lo que pidió que se haga consciencia y se actúe con responsabilidad.



Aclaró que el acceso se permite siempre y cuando las personas presenten los resultados negativos de una prueba reciente de COVID-19.



En los últimos cuatro meses se ha hecho lo humanamente posible para mitigar los contagios en el municipio, dijo la Alcaldesa, quien señaló que se han invertido 4 millones 119 mil pesos en medidas y acciones preventivas, se han revisado 21 mil 145 vehículos donde viajaban 51 mil 127 adultos y 3 mil 500 niños.