Cinco agentes de Tránsito en Tuxpan sancionados por excesos en sus funciones

La dirección municipal de Tránsito y Vialidad ha sancionado a cinco elementos por excederse en sus atribuciones; dos causaron baja y tres recibieron correctivos administrativos.El director de la dependencia local, Israel Hernández Luna, señaló que desde que asumió el cargo, en junio pasado, dejó en claro al personal que no se permitirían actos de corrupción.No obstante, entre los 40 elementos de la corporación, tres han sido sancionados con correctivos de tipo administrativo, aplicados a través de la Contraloría Interna municipal con base en denuncias ciudadanas.“Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción. Los agentes viales han recibido indicaciones de apegarse al reglamento y ser aliados del turista. Y a los conductores se les invita a que, si van a ser sancionados por haber incurrido en alguna infracción, que no fomenten la corrupción, que entreguen la documentación y paguen la multa, que exijan el recibo y no estar dando dádivas”, enfatizó.Asimismo, cabe recordar que, con anterioridad, antes de la llegada de Hernández Luna, también fueron suspendidos dos elementos que se excedieron en sus funciones, cuando detuvieron una carroza con todo y cadáver a bordo.