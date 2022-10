Cine local se hace “con mucho amor” y poco apoyo del Gobierno, expone actor

No hay apoyo por parte del Gobierno para proyectos cinematográficos en Veracruz por lo que las producciones se hacen con poco presupuesto y con “mucho amor”, sostuvo el actor Alfredo Ocampo, quien agregó que hay mucho casting pero “realmente no es un negocio tan remunerado”.Ocampo junto con el director Gabriel Gerardo Goopar, la actriz Rosalía Fiscal Xogogg y la maquillista Joselyn Xhalá, invitaron estreno del largometraje de horror “La Leyenda de la Tiamamá”, cinta independiente grabada en Xalapa en el 2014, la cual tuvo una inversión de sólo 20 mil pesos.“Es una película de horror sobre una drag queen asesina. Es un slasher de unos adolescentes que llegan a una casa abandonada a pasar una fiesta sin saber que ahí vive el espíritu de una drag queen vengativa, que los empieza a matar uno de uno”, detalló Goopar.El Director afirmó que para esta película no recibieron apoyo de Gobierno, situación por la que se llevó a cabo este proyecto con un recurso limitado, “no teníamos tanta experiencia y el cine sobretodo hace años estaba extremadamente centralizado. Todos los recursos se daban a la Ciudad de México, con alguna excepción a Guadalajara. Era casi imposible, hubiera tenido que esperar años sentado, a ver si algún día volteaban a vernos. Finalmente decidimos aventarnos y hacerlo solos. La película tenía casi nada de recursos, se grabó por unos 5 mil pesos. En total se gastó menos de 20 mil pesos”.Cabe mencionar que el estreno se vio atrasado ya que la postproducción, hecha por el mismo Director, llevó varios años a causa del presupuesto.Gerardo Goopar agregó que en la actualidad, pese a existir poco apoyo del Gobierno, el apoyo al cine ya está menos centralizado y se están abriendo apoyos para el Estado, aunque estos no sean tan grandes, “apenas hace un año o dos se hizo un escándalo de que iban a destruir los apoyos para el cine, más bien fue que lo destrozaron para reconstruirlo y que fuera más descentralizado. A partir de esos se abrieron más convocatorias que eran por Estado y ya es más posible que alguien local obtenga un recurso, tal vez no sea tan grande o extremo como los que repartían de muchísimos millones pero ya es una posibilidad que no existía antes en Veracruz”.Esta película creada por sólo 15 personas y en su mayoría por talento xalapeño, se proyectará los días 7, 8 y 9 de octubre en Cinetix de Plaza Zaragoza, en un horario de las 20:00 horas y con un costo por entrada de 50 pesos.El estreno será a las 19:30 horas de este viernes con alfombra roja, video 360º y entrevistas con los actores presentes.Esta cinta también se encuentra a la espera de proyecciones patrocinadas por confirmar, que se llevarían a cabo en Cinema Nahual.