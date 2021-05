Cinthya Lobato demanda a Ahued actuar ante agresor de mujeres en planilla morenista

La candidata a la Alcaldía de Xalapa del partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, solicitó acciones inmediatas tanto al instituto Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y al candidato Ricardo Ahued Bardahuil, para que el integrante de su planilla que fue acusado de violencia intrafamiliar, no participe en la contienda.



“Sería una pena que no hubiera una acción inmediata por parte tanto del equipo de MORENA como del propio candidato (Ricardo Ahued), para tomar una solución y pedir que esta persona no participe, creo que la voz de las mujeres ha sido muy clara en ese sentido y repito, si te equivocaste porque por algo se te pasó una persona, puedes enmendar siempre el error pidiendo que salga, creo es un tema muy lamentable y ojalá veamos una reacción inmediata en este sentido las mujeres”, señaló Cinthya Lobato.



Durante los “Diálogos para Gobernar Xalapa”, la candidata fue cuestionada al respecto del integrante de la planilla morenista, Felipe Daniel Castro Girón, quien fue detenido en febrero del 2020 por golpear a su pareja, lo que ocasionó que fuera destituido como Director del C4 dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



A decir de Cinthya Lobato, el objetivo es erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que ningún partido o fuerza política debe postular como candidatos a presuntos “golpeadores”.



En ese tenor la ex diputada local definió como incongruente que, en pleno combate a la violencia política contra las mujeres, así como la equidad en las candidaturas, se postule a una persona señalada y además en su momento detenida por violentar a su pareja.



Por tanto, Lobato Calderón, dijo que lo menos que puede hacer en este momento MORENA, es evitar que esta persona señalada de violencia contra su pareja permanezca en la planilla con una candidatura a la Regiduria.



En este sentido, mencionó que en el caso de Unidad Ciudadana y en específico en la planilla que encabeza rumbo a la alcaldía, se cuenta con perfiles ciudadanos, tanto hombres, como mujeres que buscarán la transformación de la capital veracruzana.



Y es que destacó que a pesar de que en muchos de los casos no han tendido participación en la política, cuentan con especialidades en algunos de los segmentos que se requieren para gobernar, como lo son mujeres empresarias y maestras entre otras.