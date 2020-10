CIOAC se defiende; extranjeros buscan quedarse bosque en Coatepec, acusan

Las manifestaciones realizadas en contra de los campesinos que mantienen en su poder una vasta extensión del predio de Sierra de Agua, en el municipio de Coatepec, “son pagadas por algunos extranjeros que allí viven y ni siquiera saben por qué protestan o marchan”.



Esto lo aseguró Ramón González Gómez, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el Estado de Veracruz, quien dijo que hay fuertes intereses de un grupo de extranjeros que se creen propietarios de estos terrenos “para hacer películas o de otro tipo de actividades”.



En entrevista, el dirigente campesino dio a conocer que los posesionarios de estos predios han mantenido una lucha por regularizar su situación desde 1976, cuando iniciaron esta pelea con el legítimo derecho de poseer un pedazo de tierra para trabajar y llevar sustento a sus familias.



Recordó que en ese tiempo fueron reprimidos, incluso con la fuerza pública, y sacados a golpes, quemándoles sus casas y destruyendo la escuela que allí se tenía. Algunos de los campesinos fueron encarcelados, abusando totalmente de ellos, sin darles una solución al problema que tenían.



Mencionó que el año pasado decidieron unirse a la CIOAC y se acordó reiniciar las gestiones ante las autoridades federales correspondientes, realizándose todo el proceso de terrenos nacionales de las 2 mil hectáreas que abarca el predio y que sigue el trámite correspondiente para dar certeza jurídica en la posesión de los terrenos que mantienen.



De las acusaciones que les han endilgado de estar depredando el bosque, rechazó estos comentarios, subrayando que no son tala montes.



“Por el contrario, cuidamos el bosque, la flora y la fauna; porque sabemos que dependemos de lo que la misma naturaleza nos proporcione”.



Dio a conocer que recientemente personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente PROFEPA hizo una supervisión en el terreno, recorriendo toda el área y constataron el cuidado que se le está brindando a todo el bosque y a los mantos acuíferos.



Sostuvo que buscan una oportunidad, por lo que buscarán el deslinde de tierras y que se llegue hasta sus últimas consecuencias en el asunto.



“Si se nos da la oportunidad de trabajar, por supuesto que lo haremos con toda responsabilidad respetando los mantos acuíferos y todo lo que tenga que ver con el proceso del agua y respetando la fauna y la flora, y el bosque de niebla, solamente se trabajar en las áreas que sea posible trabajar en la comunidad”, subrayó.



De las manifestaciones que algunos ciudadanos realizaron en el vecino Pueblo Mágico de Coatepec, el dirigente agrario recalcó que no tienen intención de quitarle ni un metro de tierra a nadie, siempre y cuando comprueben contar con escrituras.



“Si alguien dice que tiene tantas hectáreas y lo demuestra con una escritura nosotros no somos nadie para quitárselo, además no determinamos quien sí y quién no. Nosotros estamos en nuestra lucha legal, bajo un proceso que es terrenos nacionales y en ese ámbito esperamos la resolución de las autoridades correspondientes”, resaltó.



En ese tenor, pidió a quienes se dicen propietarios del predio a ser responsables y que no engañen al pueblo de Coatepec.



“Que demuestren con documentos legítimos su propiedad, porque nadie, ninguna autoridad nos va a quitarnos de allí, que no se espanten aquellos que tomaron en forma irregular, prepotente, en forma ilícita grandes, porque habrá la oportunidad de demostrar la legítima posesión del predio”.



Finalmente dio a conocer que el gobierno estatal no tiene facultades para intervenir en este asunto, porque es un tema federal, porque son terrenos nacionales y serán estas instancias las que dictaminarán y lo resolverán luego de agotar todos los procedimientos que a nivel estatal tienen que realizarse.



“Yo le pido a esa gente (de Coatepec) que espere los tiempos, que respeten el proceso legal jurídico y nosotros haremos lo mismo, que no nos ataquen, no nos conocen; nosotros sí los conocemos a ellos y sabemos que es gente pagada para hacer montón; nosotros estamos en Sierra Alta, no nos hemos salido, sabemos lo que queremos y estamos a la espera de la resolución respectiva”, concluyó.