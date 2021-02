Circula en redes sociales advertencia sobre supuestas amenazas a comerciantes de Orizaba

A través de grupos de redes sociales corren mensajes de usuarios de Facebook no identificados, que informan del supuesto ingreso de hombres bien vestidos al primer cuadro de Orizaba, para amenazar a comerciantes establecidos sobre un supuesto “cobro de piso”, de parte de un grupo delincuencial.



El mensaje replicado en páginas como “Balaceras Orizaba”, de un usuario identificado como Nat Nava señala: “Amigos tengan mucho, mucho cuidado!! Me llegan reportes de varios puntos de la ciudad de vatos "bien vestidos" que llegan amedrentando a locales comerciales diciendo que son "de aquellos" y que vienen a cobrar la cuota.



Qué casualidad que cuando disuelven la policía municipal ahora los malandros andan muy desatados ¿sospechoso no? Lo único que les puedo decir es que la mafia que tiene secuestrada la ciudad hará hasta lo más vil y canalla solo para que regrese su policía represora, y es obvio que son municipales vestidos de civiles para sembrar terror en la ciudad y que el ayuntamiento diga "ya ven como es necesaria la policía municipal".



La advertencia es de linchar a cualquier persona que llegue a intentar amedrentar o cobrar piso, lo cual polarizó nuevamente los ánimos entre la población con comentarios en favor de la Policía Municipal y del Estado, lo cierto es que hasta el momento no se ha reportado ningún delito grave en Orizaba desde el día en que tomó la SSP la seguridad del municipio.



Es de mencionar que, derivado de los hechos violentos y el desarme de la Policía de Orizaba, seguido de las declaraciones de autoridades municipales y estatales, una serie de tendencias se han publicado en redes sociales, algunos identificados como “bots”, polarizando los comentarios de ciudadanos de Orizaba y la región.