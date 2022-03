Cisneros critica al INE por “callar” a Cuitláhuac

Es “exceso” que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al gobernador Cuitláhuac García Jiménez eliminar publicaciones en sus redes sociales ante la veda por la consulta para la Revocación de Mandato, afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno Eric Cisneros Burgos.En entrevista realizada en el Museo “Kaná”, el encargado de la gobernabilidad aclaró que se trata de un derecho democrático, donde “callar voces” no es lo mejor para democracia.En ese sentido, reiteró que ante la falta de promoción del INE, los mismos ciudadanos, así como todos los sectores de la población deberían promover la participación en la consulta, comenzando por la propia autoridad electoral.“Se me hace un exceso de las autoridades electorales, creo que en un país que busca practicar plenamente la democracia, acallar voces no es lo mejor para el proceso democrático, todos deberíamos ser promotores, empezando por el INE y sus integrantes, de las cuestiones participativas de la sociedad”, señaló.Y es que el INE, ordenó a varios gobernadores eliminar publicaciones de sus redes sociales, incluido el gobernador veracruzano por exaltar obras, así como acciones del gobierno contraviniendo a la veda por la “Revocación de Mandato”.