Cisneros insultó a Diputada y debe disculparse, exigen docentes

Integrantes del magisterio veracruzano exigieron al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ofrecer una disculpa pública a la diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, luego de que en su comparecencia ante el Congreso emitiera expresiones con ella, que a decir de las docentes, representaron violencia política de género.Y es que al cuestionarlo sobre las acciones para prevenir la violencia feminicida en la Entidad, recibió como respuesta del funcionario expresiones en las que ponía en duda su capacidad como parlamentaria y sus méritos para ocupar la curul en la Sexagésima Sexta Legislatura."Lo único que pedimos es buen trato, eso es todo, y una disculpa pública, y sobre todo una respuesta, porque si ella manifestó esa pregunta es porque todas lo sentimos es inquietud, compartimos qué está pasando", expresó Lizbeth Castro Morales.La también secretaria de Negociación de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), apuntó que se trata de escoger a las mejores mujeres como también a los mejores hombres para ocupar los cargos públicos, debiéndoseles tratar con respeto."En las últimas fechas hablando como gremio varias maestras han perdido la vida (por feminicidio u homicidio de mujeres). Mi llamado a las mujeres es que sigamos participando desde nuestros espacios, necesitamos seguir empujando la participación de las mujeres", apuntó.Castro Morales reiteró que muchas maestras están viviendo desagravios como estos y apoyan la solidaridad del gremio con la diputada veracruzana; al tiempo que enumeró que la Sección 32 del SNTE tiene más de 50 mil agremiadas."Las mujeres tenemos rato que venimos luchando para avanzar y para que se nos respete y se nos dé lugar que merecemos como seres humanos, nada más; sin privilegios, sin darnos de más, igual que a los hombres", refrendó.Cabe agregar que Cisneros Burgos le dijo a Callejas Roldán que su partido no les da oportunidad a las mujeres y las postula para cargos en lugares donde no tienen posibilidades de ganar; y que si el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) no le “corrige la plana” a MC, ella no hubiera llegado al escaño.