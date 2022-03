Clientes de Citibanamex están siendo citados para la actualización de sus datos; sin embargo, hay suspicacia debido al anuncio que se realizó sobre la venta del banco.Usuarios que solicitaron el anonimato explicaron que, desde hace algunos días, recibieron mensajes en sus teléfonos móviles sobre la supuesta cancelación de sus cuentas, por lo que debían acercarse al banco a las aclaraciones, antes del 31 de marzo.Los mensajes, que consideraron amenazantes, incluían el nombre del cliente y se les solicitaba acudir con una identificación oficial y comprobante del domicilio.Una de las usuarias indicó que hay muchas personas en la misma situación y aunque se les indicó que efectivamente se han desplegado actualizaciones para un número importante de clientes, sostuvo que en los años que lleva como usuaria del banco, nunca había pasado por esta situación."Me explicaron que esto se lo están haciendo a todas las personas pero nunca había pasado; en una televisión que está ahí dice que a pesar de la venta todo va a seguir igual pero no sé por qué"."Me imagino que va a tener nuevos dueños y me dijeron que es una actualización de datos", dijo.Cabe recordar que, a inicios de año, Citi anunció que tiene la intención de salir de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, lo que implicaría que dejará de operar como Citibanamex.Ante el anuncio del posicionamiento, Banamex ha señalado que no hay cambios en la operación ni en los productos y servicios que actualmente tienen contratados con ellos millones de mexicanos."Nuestras oficinas, sucursales y todos nuestros canales seguirán atendiéndolos como siempre", destaca en uno de sus comunicados.Banco Nacional de México lleva 137 años operando en el país y ha reafirmado su postura de continuar."Su confianza y seguridad son lo más importante para nosotros y por ello les reiteramos nuestro compromiso y profesionalismo en la asesoría, el manejo de su patrimonio y sus necesidades financieras", agregan.