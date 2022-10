Ciudad Judicial de Cardel es “indignante”; opera con carencias, denuncian

En el primer día de operaciones, usuarios de los nuevos juzgados Sexto de Primera Instancia y Décimo Sexto especializado en materia Oral Mercantil, denunciaron las carencias en la Ciudad Judicial de Cardel, ubicada en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional.Estos juzgados, cabe recordar, se mudaron desde la Ciudad Judicial de Veracruz por determinación del Poder Judicial del Estado.En entrevista, el abogado Carlos Oliva afirmó que la energía eléctrica está limitada en las instalaciones judiciales, pues se abastecen con una planta generadora de luz sólo para el funcionamiento de lo básico, como las computadoras y algunos focos. Aunque hay equipo de aire acondicionado, no están funcionan por esto mismo.Lamentó que el inmueble carezca de ventanas para permitir el ingreso de aire fresco, por lo que en días de calor sufrirán usuarios y empleados de quienes admiró su compromiso ante esta situación “indignante”.“Cuando estás entrando al inmueble sí, está muy bonito y está prácticamente nuevo, pero te das cuenta que no tienen luz, no hay climas, no hay ventanas. Por ahí escuchas en algunas mesas de trámite que no tienen ni agua, únicamente tienen una planta de luz que les está surtiendo lo elemental que es un ventilador si acaso, las luces, el alumbrado que tiene cada juzgado y pues obviamente las computadoras”, dijo.También dijo que en el Juzgado Décimo Sexto especializado en materia Oral Mercantil, por su naturaleza, requiere juicios orales, salas que si bien existen, no están adecuadas para las audiencias y por eso tuvieron que diferirse las programadas para este lunes, al no contar con los medios para llevarla a cabo.Oliva señaló que la Ciudad Judicial de Cardel no se ubica en una zona céntrica, sino que está en la localidad de Cabezas, hacia la salida a Nautla, pasando por una zona de terracería, lo cual complica el traslado de abogados y sus clientes.“La realidad es que es una situación muy complicada, yo no tengo problema por el tema de que uso un vehículo, pero me puse a pensar, tengo varios compañeros, varios conocidos que son abogados, que definitivamente no tienen forma de moverse con un vehículo particular y sí está complicado, finalizó.