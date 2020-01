Ciudadana ahora denuncia a Titular del DIF de Jamapa por amenazas

La señora Miriam “N” informó que denunció al presidente municipal del DIF de Jamapa, Fernando Hernández Terán, por el delito de amenazas contra su persona.La entrevistada, quien denunciara en meses pasados el delito de peculado cometido en el Ayuntamiento de Jamapa, fue amenazada de muerte por el presidente del DIF Municipal, Fernando Hernández Terán, por lo que a petición de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le brinda vigilancia en su hogar y se encuentra atenta ante cualquier llamado de alerta.La agraviada relató que las amenazas comenzaron a inicios del 2019, cuando el presidente del DIF Municipal fue a la escuela donde laboraba como docente a armarle un escándalo y gritarle que por ningún motivo le mostrara los documentos donde se evidenciaba el fraude cometido con el programa federal “Cuartos Dormitorios”, al síndico Julio Cesar Sosa Villalvazo; posterior a ello, fue dada de baja de su trabajo como profesora a petición del funcionario municipal.“En la oficina, cuando le fui a pedir lo del dinero, me dijo que no me lo iba a dar, ya después cuando lo denuncié, se molestó conmigo y pues cuando iba yo caminando en la calle me echó la camioneta encima, quería atropellarme”, relató.La agraviada reconoció que las amenazas fueron a través de otras personas, no de manera directa, pero aún así lo denunció ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde levantó los cargos e hizo responsable a Fernando Hernández Terán de cualquier situación que le pase a ella o a su hija.“Anda diciendo que no le gustó, que está molesto, que tenga yo cuidado porque en una de estas podemos amanecer tiradas por ahí, dando a entender que nos puede matar. Ahora él es una autoridad, es una persona que debe de solucionar los problemas, no crear nuevos (…) Sí son fuertes amenazas de que me va a matar. ¿Y por qué me va a matar? Nada más porque digo la verdad. Entonces ya no puedo denunciar, me tienen amordazada”, mencionó con temor.Cabe recordar que Hernández Terán ya había sido denunciado por la alcaldesa anterior, Maribel Díaz Toledo, pues en noviembre de 2016 organizó a un grupo de personas para ir al Palacio Municipal a reclamar la realización de una obra; ahí, los ánimos se calentaron y la alcaldesa Maribel Díaz y el subdirector de Obras Públicas, Sergio Tenorio Hernández, resultaron con severas heridas por golpes.“Me tienen ‘iguaneada’, no puede uno decir nada porque entonces el señor se molesta y va con todo. Porque él tiene la lana, ¿y uno qué? Claro, la lana del pueblo porque se está llenando los bolsillos de nuestro dinero, de nuestros recursos, porque él hasta donde yo recuerdo nació en cuna pobre y toda la vida fue pobre”, agregó la quejosa.Por este motivo, mediante el oficio UAT/D-XVII/1171/2019 con fecha del 4 de noviembre de 2019, la FGE solicita al Secretario de Seguridad Pública del Estado que designe personal a su mando para que proporcione vigilancia a través de rondines al domicilio de la víctima y que dé atención ante cualquier llamado de auxilio de la agraviada; la petición inicial era por 60 días, aunque se extendió a 120 días debido a la gravedad del asunto.