Hola buena tarde, me podrían apoyar compartiendo en su página lo que pasa, es que el día de hoy lunes encontré una cartera en la calle de Paraguay, colonia Benito Juárez con código postal 91070, por el retén de policías de la calle Bolivia, en Xalapa.



Las identificaciones están a nombre de un joven llamado Rodrigo Rivero Ochoa, es estudiante de la UV en Ingeniería Eléctrica, únicamente encontré algunos boletos mojados, credencial INE, credencial de estudiante, dos tarjetas del banco y membresía de Costco.



Aclaro no había nada nada de efectivo.

Me pueden ayudar compartiendo.

Gracias