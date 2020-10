Al Calor Político:



Este correo es para quejarme de la Ley Seca que actualmente vivimos en la ciudad de Xalapa.



Definitivamente no es justo que nos tengan viviendo de esta forma, como si por limitar la compra y venta de alcohol nos hiciera un mejor lugar ¡PUES NO! Esto sólo afecta a la economía de muchas familias con negocios, así como la diversión de los jóvenes.



Una cosa es el confinamiento y otra es limitar los gustos y el consumo de las personas pues en muchas ocasiones uno llega cansado del trabajo, con ganas de relajarse y tomar unas cervezas y resulta que ya no venden.



Dudo que la Ley Seca beneficie a la mayoría de la ciudad. Es más, estoy segura de que somos más los que tenemos esta misma queja pero no se han atrevido a levantar la voz como yo.



¡QUEREMOS DE VUELTA LA COMPRA Y VENTA DE ALCOHOL CON NORMALIDAD!