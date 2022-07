Ciudadano de Banderilla denuncia mal servicio del transporte público

Buena tarde:Señor Director de este gran medio de comunicación alcalorpolítico, que es de ayuda para nosotros los veracruzanos, por medio del presente le hago saber lo siguiente:Soy habitante del municipio de Banderilla desde hace 25 años, mi queja es porque la ruta Xalapa- Banderilla, que está a cargo de Auto Transportes Banderilla, pasa cada 30 minutos y los camiones van llenos.A veces se paran, a veces ya no hacen parada en la Casa del Campesino porque ya bajan llenos, lo mismo sucede de regreso; esto nos afecta para acudir a nuestros trabajos.Parece que vamos en lata de sardinas, este problema se viene suscitando desde antes que empezaran a tapar baches en Xalapa. El llamado es para que tomen cartas en el asunto a Transporte Público del estado de Veracruz, al igual que Auto Transportes Banderilla y al Ayuntamiento de Banderilla.De ser posible, si Auto Transportes Banderilla ya no es competente, dejen entrar a otra línea porque ya estamos hartos de este pésimo servicio de transporte.Esperando verme favorecido en esta publicación, me despido de usted.