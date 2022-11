Ciudadano denuncia abuso de autoridad por parte de policías de Ixhuacán de Los Reyes

Buenas tardes, el motivo de este correo es para pedir asesoría para denunciar los siguientes hechos:El 10 de noviembre del 2022, su servidor Guillermo Eduardo Bobadilla Muguira, regresaba de mi finca cafetalera y beneficio de café, ubicados en la congregación de Tepictla, municipio de Ixhuacán de Los Reyes, donde llevo 38 años frecuentando y llevando a las Altas Montañas valor agregado a los vecinos y en lo particular.Durante mi regreso a Xalapa, al llegar a un lugar llamado El Mirador, donde comienza la terracería de la carretera que va de Teocelo a Cosautlán de Carvajal, estaba una patrulla montando un retén.Los policías le hicieron el alto a una motocicleta, mientras que un elemento se paró enfrente de mi vehículo, pero yo le dije que no tenía por qué detenerme, ya que no había un delito que perseguir, además de que es bien sabido que los retenes son ilegales, por lo que me seguí.Sin embargo, seis policías me alcanzaron en una patrulla y la atravesaron en la carretera, yo temeroso de que me agredieran, me encerré en la camioneta, pero a la puerta trasera no le funciona el seguro, entonces se metieron a mi unidad en tono agresivo, con groserías y golpeando mi camioneta.Sólo uno de ellos se acercó sin agresividad, por lo que accedí a enseñar mi credencial del INE, sin embargo, al sacar la tarjeta de circulación uno de los policías me apuntó con su rifle y entonces con mi teléfono intenté filmar dicha acción, pero comenzaron a jalonear el equipo y a amenazarme de que no debía de filmar.El mismo policía que fue menos agresivo y al que le había yo entregado mis documentos les dijo a los demás que se calmaran en varias ocasiones, que “ya estaba todo listo”, pero los demás no pararon de agredirme por lo que yo pedí ayuda a todos los que pasaban en sus vehículos.Me jalonearon para ponerme las esposas, una de ellas me lastimaba al quedar demasiado apretada. Me obligaron a subir a la batea de la patrulla con las manos esposadas y empezaron a conducir, mientras otros policías se subieron a mi camioneta a manejarla de manera indebida con acelerones y frenados drásticos, intuyo que con ganas de molestarme ya mi camioneta no tiene desperfecto alguno, no obstante, es viejita.Imagínense yo arriba de la batea de la patrulla que iba a toda velocidad, me llevaban por las curvas peligrosas que conducen a Ixhuacán de los Reyes y yo sin poderme sujetar por las esposas, a punto de caerme varias veces.Por fin llegamos al Palacio de Ixhuacan de los Reyes y me jalonearon hasta la Comandancia, ahí estaba el director de la policía José Manuel Jarkim, quien tranquilo me quiso explicar qué estaba sucediendo y me permitió realizar una llamada telefónica, pero finalmente dijo que el procedimiento era detenerme 36 horas o pagar una multa, que es a donde yo creo querían llegar, pero la ayuda que pedí a transeúntes cuando me estaban agrediendo se los impidió.Finalmente, el Director me dijo que me podía ir así nada más y que incluso me resguardarían, a lo que les dije que no necesitaba que lo hicieran que me sentía más seguro sin ellos, pero de todas maneras me siguieron hasta llegar a los límites del municipio, de hecho, hasta el Monasterio que está a la altura del poblado Texín.Como ustedes me comprenderán me siento molesto, agredido y ofendido por el trato prepotente, la agresividad, el uso indebido de la fuerza y por supuesto abuso de autoridad, hechos que he intentado denunciar y no había encontrado con quién hacerlo porque la Fiscalía se desentiende y la Comisión de los Derechos Humanos se mudó.Lo que me recomendaron es asistir al Ministerio Público y justo eso haré, pero con la ayuda de un abogado que me pueda instruir cómo hacerlo de manera más correcta. Sin embargo, no he encontrado quien pueda tomar cartas en el asunto y que pueda investigar los hechos por parte del Estado.Subí un video de esto que les narré a Facebook donde lo pueden ver porque por ese medio no lo permite dado el tamaño del archivo.