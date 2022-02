Ciudadano denuncia fraude en casa de empeños, en Orizaba

Un ciudadano denunció públicamente fraude por parte de la casa de empeños Prendamex, debido a que adquirió un anillo que se lo vendieron como oro de 14 kilates* y posteriormente, al tasarlo resultó que es de 10 kilate.De acuerdo con el afectado, la compra la hizo en el local ubicado en la calle Madero, esquina con Oriente 9, en el centro de Orizaba, en donde el pasado 2 de abril del 2021 vio un anillo que le gustó, ofertado en mil 900 pesos y de supuestamente 14 kilates, transacción que quedó amparada en el documento con folio 1530773553.Sin embargo, recientemente necesitó dinero y acudió a un empeño, donde el valuador le indicó que el anillo era de 10 kilates. Añadió que decidió acudir a otra empresa de empeños y el resultado fue el mismo.Ante ello, acudió a la sucursal de Prendamex en donde adquirió el anillo y ahí le ofrecieron comprarle la joya en 800 pesos, lugar donde adujeron que el error en el gramaje fue del valuador, no obstante esa persona ya no laboraba ahí.Debido a que no aceptó esa oferta, el cliente interpuso una queja en la empresa y posteriormente una supervisora se comunicó con él, quien le ofreció comprar el anillo en mil 200 pesos, lo cual rechazó y en cambio solicitó que se le dé una joya por un valor equivalente al que adquirió, a lo cual la empresa se niega.*La Real Academia Española escribe , mientras que la Academia Mexicana de la Lengua .