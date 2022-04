Ciudadano exhorta al Ayuntamiento de Xalapa supervisar operación de “antro”

Estimado editor de este prestigioso medio de información:Soy padre de familia y por este conducto quisiera hacer una denuncia ciudadana respecto a un antro de vicio denominado Mezontle, Mezcaloteca, el cual cuenta con diversas sucursales en esta ciudad Capital, en la zona centro en Xalapeños Ilustres, en Plaza City y en la zona de Lomas del Tejar junto al hotel Villa Las Margaritas.A este sitio van los jóvenes de esta ciudad a embrutecerse con bebidas alcohólicas de dudosa calidad, ya que me ha tocado ver que salen de ahí en estado lamentable, tanto jóvenes como jovencitas. Es una lástima que Municipio no haga inspecciones periódicas a este antro de vicio, ya que abre desde temprano y al parecer cierra hasta el amanecer. Ahí no hay medidas sanitarias, a pesar de que están al alza los contagios por COVID, siempre está rebasada en su capacidad, nadie trae cubrebocas y dejan entrar a jóvenes y jovencitas que salen cayéndose de borrachos.Es una lástima que la juventud xalapeña se pierda en lugares de vicio como ese.Hago un atento llamado a nuestro alcalde Ricardo Ahued para que tome cartas en el asunto y regule la operación de ese lugar, regulando su aforo, horario, medidas sanitarias y la calidad de las bebidas que ahí se consumen, así como la edad de las personas que acceden a él.Favor de omitir mis datos.Muchas gracias.