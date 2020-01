Ciudadano reporta robo de motocicleta Italika DT200, en la antorcha de Ruiz Cortines, en la colonia Obrero Campesina. El hecho sucedió alrededor de las 12 de la noche y 1 de la mañana. La moto estaba estacionada con candado, el propietario la dejó no más de 10 minutos y cuando regresó ya no estaba. Inmediatamente, llamó al 911. La moto es nueva, no tiene placas.