Ciudadano responsabiliza a Alcalde de Texistepec de atentado en su contra

En conferencia de prensa, José Luis Flores Subiaur responsabilizó a Saúl Reyes Rodríguez, alcalde de Texistepec, por el atentado que sufrió el pasado domingo minutos antes de la medianoche en su domicilio ubicado en el barrio La Palma de esta ciudad.Refirió que por estos hechos se abrió la carpeta de investigación UIIPJ/OXX/F2/196/2021 minutos después de que ocurrieron los hechos.Dijo temer por su vida y por la de su familia, por lo que exigió a las autoridades dar con los autores materiales del ataque.Considera que está relacionado con sus aspiraciones políticas debido a que en día pasados se registró como precandidato a la alcaldía de Texisepec por el partido Morena.Flores Subiaur, basa su señalamiento en contra de Reyes Rodríguez porque “en enero una persona se me acercó y me advirtió que Saúl Reyes le comentó que no me dejaría llegar a la presidencia”.Según comenta en un oficio que dirige al presidente de México, al Fiscal General de la República, al Gobernador del Estado, a la Fiscal de Veracruz y a la población en general, que no quiere que se repitan lo que sucedió en Cosoleacaque, por eso se blinda de esta manera tanto él, como su familia, que la población sepa lo que ocurrió.